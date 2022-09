(Di sabato 24 settembre 2022) Ci sono anche 18fra gli oltre 1.300 manifestantiin tutta lanel corso delle protestela mobilitazione militare che si sono svolte mercoledì 21 settembre 2022 in 42 città del Paese. Ne dà notizia la Federazione europea deiche, in una nota, chiede «il rilascio di questi cittadini che manifestavano pacificamente e deiche seguivano le manifestazioni» L'articolo proviene da Firenze Post.

L'UE, ora alle prese con i tagli al gas della, ha guardato all'Azerbaigian per colmare il ... la dilagante distruzione culturale dei manufatti armeni e la repressione di dissidenti e... della finanza, delle telecomunicazioni e i. Ogni giorno, il bacino dei coscritti al ... La Finlandia, che condivide con la1.300 chilometri di confine, ha fatto sapere che limiterà "...Ci sono anche 18 giornalisti fra gli oltre 1.300 manifestanti arrestati in tutta la Russia nel corso delle proteste contro la mobilitazione militare proclamata da Vladimir Putin che si sono svolte mer ...Ci sono anche 18 giornalisti fra gli oltre 1.300 manifestanti arrestati in tutta la Russia nel corso delle proteste contro la mobilitazione militare che si sono svolte mercoledì 21 settembre 2022 in 4 ...