Rugby, Coppa Italia 2022-2023: vittorie per Colorno, Petrarca, Rovigo e Valorugby nella seconda giornata (Di sabato 24 settembre 2022) Si sono disputati oggi, sabato 24 settembre, i quattro match validi per la seconda giornata della Coppa Italia 2022-2023 di Rugby: nel Girone 1 (riposa il Calvisano) il Colorno supera in trasferta il Mogliano per 7-62 ed il Petrarca passa in casa del CUS Torino per 0-56 mentre nel Girone 2 (riposano le Fiamme Oro) il ValoRugby batte i Lyons per 32-16 ed il Rovigo supera il Viadana per 30-26. RISULTATI E CLASSIFICHE Pool AMogliano Veneto Rugby v HBS Colorno 7-62 (0-5) CUS Torino v Petrarca Padova 0-56 (0-5) Riposa: Transvecta Calvisano.Classifica: HBS Colorno punti 10; Petrarca Padova* e Transvecta Calvisano* 5; ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Si sono disputati oggi, sabato 24 settembre, i quattro match validi per ladelladi: nel Girone 1 (riposa il Calvisano) ilsupera in trasferta il Mogliano per 7-62 ed ilpassa in casa del CUS Torino per 0-56 mentre nel Girone 2 (riposano le Fiamme Oro) il Valobatte i Lyons per 32-16 ed ilsupera il Viadana per 30-26. RISULTATI E CLASSIFICHE Pool AMogliano Venetov HBS7-62 (0-5) CUS Torino vPadova 0-56 (0-5) Riposa: Transvecta Calvisano.Classifica: HBSpunti 10;Padova* e Transvecta Calvisano* 5; ...

OA_Sport : I risultati dei quattro incontri odierni e le classifiche aggiornate - Rugbymeet : Coppa Italia: vittorie schiaccianti per Colorno e Petrarca #CoppaItalia #rugby #Colorno #Rovigo #Valorugby ??… - Carlino_Rovigo : Rugby Rovigo, Coppa Italia: al Battaglini arriva il Viadana - OA_Sport : Le direttrici di gara dei match dell'Italia e le designazioni dei fischietti italiani - RugbyRovigoDelt : Ecco il First XV #rossoblù pronto a scendere in campo domani alle ore 16.00 allo Stadio “Mario Battaglini” per la s… -