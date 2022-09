Rugby, Championship 2022: All Blacks strapazzano Australia, titolo ipotecato (Di sabato 24 settembre 2022) La Nuova Zelanda, con una grande prestazione, batte nettamente l’Australia e ipoteca la vittoria del Championship 2022 di Rugby. Gli All Blacks non lasciano scampo agli avversari, imponendosi per 40-14, con il risultato che all’intervallo era già di 17-0: in meta Will Jordan, Samuel Whitelock, Codie Taylor e Samisoni Taukei’aho, mentre per i Wallabies le mete di Fainga’a e Petaia nel finale rendono meno amaro il passivo. Solo il Sudafrica può rubare il titolo agli All Blacks e vincere il Championship, ma serve un’autentica impresa: nella sfida di oggi pomeriggio, infatti, dovrà arrivare una vittoria con almeno 40 punti di distacco contro l’Argentina, oltre al punto addizionale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) La Nuova Zelanda, con una grande prestazione, batte nettamente l’e ipoteca la vittoria deldi. Gli Allnon lasciano scampo agli avversari, imponendosi per 40-14, con il risultato che all’intervallo era già di 17-0: in meta Will Jordan, Samuel Whitelock, Codie Taylor e Samisoni Taukei’aho, mentre per i Wallabies le mete di Fainga’a e Petaia nel finale rendono meno amaro il passivo. Solo il Sudafrica può rubare ilagli Alle vincere il, ma serve un’autentica impresa: nella sfida di oggi pomeriggio, infatti, dovrà arrivare una vittoria con almeno 40 punti di distacco contro l’Argentina, oltre al punto addizionale. SportFace.

sportface2016 : #RugbyChampionship2022: gli #AllBlacks strapazzano l'#Australia e ipotecano il titolo. Al #Sudafrica serve un'impre… - milanomagazine : Ad Eden Park di Auckland si gioca il big match che vede la vittoria degli All Blacks ai danni dei cugini australian… - Rugbymeet : Gli All Blacks si aggiudicano la Bledisloe Cup, la numero 50 in bacheca. Australia battuta 40 a 14 #BledisloeCup… - KevinNganga : @njuki21 @babyshyx @RealDealBauer @Keeplah Hahaha inauma, eh?, Rugby Championship gone... - Eurosport_IT : Leinster troppo forte, Treviso si arrende in Irlanda ? #LEIvBEN #EurosportRUGBY -