Royal Family, nuova bufera a Buckingham Palace: la bomba esplosa in queste ore (Di sabato 24 settembre 2022) Nell’ultimo periodo non si fa altro che parlare della Royal Family. La scomparsa della regina Elisabetta II ha generato un dolore immenso nel mondo intero. In queste ore però è scoppiata una bufera riguardante un membro della famiglia reale. Ecco tutti i dettagli Da oltre un anno nella Royal Family i rapporti tra i membri sono abbastanza tesi. In particolare la coppia formata da Harry e Meghan Markle si è allontanata da Buckingham Palace e ha deciso di andare a vivere negli Stati Uniti d’America. Data la grande lontananza, in molti si sono chiesti, qualora la Sovrana fosse venuta a mancare, se la coppia sarebbe stata presente ai funerali. Il duca e la duchessa di Sussex si sono presentati alla cerimonia funebre. Adesso però spuntano ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 24 settembre 2022) Nell’ultimo periodo non si fa altro che parlare della. La scomparsa della regina Elisabetta II ha generato un dolore immenso nel mondo intero. Inore però è scoppiata unariguardante un membro della famiglia reale. Ecco tutti i dettagli Da oltre un anno nellai rapporti tra i membri sono abbastanza tesi. In particolare la coppia formata da Harry e Meghan Markle si è allontanata dae ha deciso di andare a vivere negli Stati Uniti d’America. Data la grande lontananza, in molti si sono chiesti, qualora la Sovrana fosse venuta a mancare, se la coppia sarebbe stata presente ai funerali. Il duca e la duchessa di Sussex si sono presentati alla cerimonia funebre. Adesso però spuntano ...

FulvioPaglia : Il Saint Mirren prova ad applaudire per coprire i fischi alla regina dei tifosi del Celtic, che prontamente ribalta… - xcinefilax : E ora continuo #TheCrown sono arrivata alla 2x09 devo nutrirmi di questi drammi della royal family sono drogata - MARIDL18 : Ma io dico, se ne sono andati ed hanno sparato a zero sulla Royal Family??? Auguri di buona vita in USA!!!!!! ??????… - a70199617 : RT @BlueBel87796049: Che ci fanno i geni di Pippo Franco, nella Royal Family?? - nudacomelaluna : dato che in questi giorni non si parla d'altro che della royal family ne approfitto per farvi vedere delle foto sca… -