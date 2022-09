Rovigo | fa sesso con l’amica svenuta e l’abbandona sul ciglio della strada | 27enne condannato

Leggi su tpi

(Di sabato 24 settembre 2022)a una pena di 5 anni e un mese per aver abusato fisicamente delubriaca. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la condanna nei confronti delche ha approfittato dello stato di annebbiamento del. I fatti risalgono al 26 maggio del 2017, come scrive Il Gazzettino. Il pronunciamento di secondo grado conferma la sentenza di primo grado del Collegio del Tribunale di, avvenuto il 5 luglio dello scorso anno. Dopo una birra e una canna la giovane donna si è sentita male perdendo conoscenza, e lui ha consumato un rapporto sessuale completo consemie poi, visto che lei non accennava a riprendersi, l’ha portata nella sua auto vicino alla casa di una sua zia, lasciandola a terra sul...