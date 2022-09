Rossi duro: “Fischi a Donnarumma? Milanisti la smettano, agli Europei in piazza a fare festa” (Di sabato 24 settembre 2022) Il giornalista di fede Juventus, Paolo Rossi, ha risposto al collega milanista Franco Ordine, durante l’ultima diretta di Juventibus Live, a riguardo del tema relativo le ultime parole di Leonardo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 24 settembre 2022) Il giornalista di fede Juventus, Paolo, ha risposto al collega milanista Franco Ordine, durante l’ultima diretta di Juventibus Live, a riguardo del tema relativo le ultime parole di Leonardo...

Pall_Gonfiato : #Rossi duro: “Fischi a #Donnarumma? Milanisti la smettano, agli Europei in piazza a fare festa” - Nadia__Rossi : RT @GrandeFratello: Quanto è duro e difficile essere libera. Vera, fino alla fine. Elenoire ?? #GFVIP - piskellodark : vediamo quanto duro con i capelli rossi - ilmagnagatti : @Luca9807 F-parola politicamente impegnata ti attrae per i capelli rossi, fisichino da puffetta e i piedini da fata… - duro_lavoro : RT @jan_sobi: @Max7Magnus @siriomerenda Ringraziamoli per quello che ci hanno dato (ci metto dentro anche Vasco Rossi), ma non facciamo nes… -