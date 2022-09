Romina Carrisi rompe il silenzio sul suo dolore | “È una ferita che rimarrà sempre aperta”

(Di sabato 24 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha scelto di parlare ere ilsu unche si porta dietro da anni, ammettendo che quella per lei sarà una ferità. La figlia più piccola di Albano esi è sciolta in questi ultimi anni in cui è in tv. Ha messo da parte la timidezza

nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Nel secondo appuntamento del weekend con #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin #RominaPower con le figlie Cryste… - zazoomblog : Romina Carrisi lettera ai suoi pezzi di cuore Una commozione incredibile - #Romina #Carrisi #lettera #pezzi - infoitcultura : Ylenia Carrisi, la confessione di Romina Power: 'Soltanto oggi...' - youngstunner009 : Romina Carrisi parla per la prima volta del fidanzato 51enne: ”E’ incredibile” -

Presenti in studio come ogni giorno Francesco Oppini, Memo Remigi,e Jessica Morlacchi. Una prima parte della puntata, come spesso accade in queste settimana, è stata dedicata alla ...Arriverà infatti uno dei volti più frequenti del programma, ovvero Al Bano , dopo l' intervista toccante diPower e delle figliee Cristelavvenuta proprio domenica scorsa. E ...Romina Carrisi ha scelto di parlare e rompere il silenzio su un dolore che si porta dietro da anni: per lei sarà una ferità sempre aperta.Al Bano e Romina Power perché si sono lasciati La fine dell'amore dopo 4 figli e 29 anni di matrimonio: il dramma per la scomparsa di Ylenia e quel vecchio e presunto tradimento .... Oramai è passato ...