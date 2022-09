Romics 2022: la 29esima edizione della fiera romana ad ottobre (Di sabato 24 settembre 2022) Il Romics ritorna nella Capitale con la consueta edizione autunnale. Essa si svolgerà dal 6 al 9 ottobre a fiera di Roma. Romics 2022: tutte le informazioni per i biglietti dell’edizione autunnale Banner ufficiale della 29° edizione con illustrazione di Yoshiko WatanabePer accedere alla fiera è necessario comprare i biglietti in quanto i posti sono limitati a causa delle misure di prevenzione Covid. Essi sono disponibili unicamente online sul sito ufficiale o tramite punti di vendita Vivaticket. E’ disponibile solo la tariffa giornaliera di costo 10€ (più 1,50€ a biglietto per la commissione). Ciò comporta che anche questa volta non sarà presente la giuria Cosplay all’ingresso Nord e di conseguenza gli sconti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Ilritorna nella Capitale con la consuetaautunnale. Essa si svolgerà dal 6 al 9di Roma.: tutte le informazioni per i biglietti dell’autunnale Banner ufficiale29°con illustrazione di Yoshiko WatanabePer accedere allaè necessario comprare i biglietti in quanto i posti sono limitati a causa delle misure di prevenzione Covid. Essi sono disponibili unicamente online sul sito ufficiale o tramite punti di vendita Vivaticket. E’ disponibile solo la tariffa giornaliera di costo 10€ (più 1,50€ a biglietto per la commissione). Ciò comporta che anche questa volta non sarà presente la giuria Cosplay all’ingresso Nord e di conseguenza gli sconti ...

Lopinionista : Romics 2022: il programma - littlebearph : Sono aperte le prenotazioni per il Romics di Ottobre 2022 e per il Lucca Comics 2022 info e prenotazioni direttamen… - hapworth_ : RT @enerimess: Mi ci sto divertendo tanto a rifare le vecchie e ad aggiungerne di nuove ~ Spille di @fanwriterit per #romics 2022 ?? https:/… - mantoessa : RT @enerimess: Mi ci sto divertendo tanto a rifare le vecchie e ad aggiungerne di nuove ~ Spille di @fanwriterit per #romics 2022 ?? https:/… - VixyaKurama : RT @fanwriterit: Il restyling procede ???? Con qualche new e entry ???? Ci vediamo a #Romics 2022 -