Roma, Milano, Napoli, Palermo, dove votano leader e cariche istituzionali (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set. (Adnkronos) - Sipario sulla campagna elettorale e appuntamento ai seggi, naturalmente anche per cariche istituzionali e leader, molti dei quali attesi per il voto nelle loro città d'origine. Come il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che voterà nella scuola Piazzi a Palermo, a due passi dalla sua abitazione. Voto in 'trasferta' invece per il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che si recherà alle urne in Basilicata, dove è candidata, in particolare a Potenza nel seggio della scuola materna comunale. Il presidente della Camera, Roberto Fico, è atteso invece a Napoli, nell'Istituto Della Valle a Posillipo, mentre il premier, Mario Draghi, voterà a Roma nel seggio situato nel Liceo Mameli. Alle urne nella capitale anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022), 24 set. (Adnkronos) - Sipario sulla campagna elettorale e appuntamento ai seggi, naturalmente anche per, molti dei quali attesi per il voto nelle loro città d'origine. Come il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che voterà nella scuola Piazzi a, a due passi dalla sua abitazione. Voto in 'trasferta' invece per il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che si recherà alle urne in Basilicata,è candidata, in particolare a Potenza nel seggio della scuola materna comunale. Il presidente della Camera, Roberto Fico, è atteso invece a, nell'Istituto Della Valle a Posillipo, mentre il premier, Mario Draghi, voterà anel seggio situato nel Liceo Mameli. Alle urne nella capitale anche ...

Piu_Europa : A #Roma e #Milano, flash mob di #PiuEuropa per sostenere la protesta delle donne iraniane. All’ambasciata e al cons… - LauraHarth : Non solo Prato: anche a Roma, Milano e Firenze. Le stazioni di polizia cinesi non sono innocue. Le autorità italian… - Agenzia_Ansa : Le mostre del week end, da Pasolini a Lucio Dalla. A Milano Richard Avedon, a Roma Giuseppe Capogrossi #ANSA - fisco24_info : Roma, Milano, Napoli, Palermo, dove votano leader e cariche istituzionali: (Adnkronos) - Mattarella alle urne nella… - italiaserait : Roma, Milano, Napoli, Palermo, dove votano leader e cariche istituzionali -