Roma, droga nascosta nell’airbag e sotto la leva del cambio: arrestate 4 persone (FOTO) (Di sabato 24 settembre 2022) Roma. Certo non mancavano di creatività le persone arrestate dalla Polizia di Stato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Cocaina e hashish nascosti negli airbag e sotto la leva del cambio, senza dubbio degli ingegnosi nascondigli quelli creati sulle auto, modificate ad hoc per trasportare la droga, ma poi smascherati— in due differenti operazioni — dagli agenti. Leggi anche: Roma, un casco di banane per distinguere la droga: sequestrati 11 kili di hashish droga nell’airbag: le indagini della Polizia La prima operazione è stata portata a termine dagli investigatori del commissariato Appio. Quest’ultimi, con l’ausilio dei cani antidroga della Questura di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 settembre 2022). Certo non mancavano di creatività ledalla Polizia di Stato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Cocaina e hashish nascosti negli airbag eladel, senza dubbio degli ingegnosi nascondigli quelli creati sulle auto, modificate ad hoc per trasportare la, ma poi smascherati— in due differenti operazioni — dagli agenti. Leggi anche:, un casco di banane per distinguere la: sequestrati 11 kili di hashish: le indagini della Polizia La prima operazione è stata portata a termine dagli investigatori del commissariato Appio. Quest’ultimi, con l’ausilio dei cani antidella Questura di ...

