Roger Federer lascia il tennis | lacrime e commozione dopo il doppio con Nadal VIDEO

Al termine del match con Nadal, perso al termine di una sfida epica contro Sock e Tiafoe alla Laver Cup, calano le difese della leggenda di Basilea, che capisce che è arrivata la fine di un viaggio meraviglioso. A quel punto può lasciarsi andare a un pianto liberatorio mentre abbraccia tutti i rivali e amici in campo.

I due giganti del tennis sono entrati alla O2 Arena di Londra per uno dei match che rimarrà nella storia dello sport.disputa l'ultimo match della carriera in doppio con Rafael Nadal alla Laver Cup 2022 contro Jack Sock e Frances Tiafoe . Tra gli applausi e le urla del pubblico, i due sono entrati nell'...Tutto in parità 1 - 0 Servizio vincente di Nadal: boato della O2 Arena 15 - 15 Eccolo il primo punto di: voleè sottorete diSi parte alle 23.11: battono- Nadal, al servizio lo ...Tennis, Laver Cup 2022: Roger Federer e Rafael Nadal sconfitti in doppio da Sock e Tiafoe, è l'ultimo ballo per lo svizzero ...L’ultimo ballo. E’ andato in scena l’ultimo match di una carriera straordinaria di Roger Federer, uno dei tennisti più forti di sempre. Si è conclusa la partita della Laver Cup, nel doppio si sono aff ...