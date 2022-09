Roberto Saviano sul Guardian: «Giorgia Meloni premier è un pericolo per l’Italia e l’Europa» (Di sabato 24 settembre 2022) Lo scrittore Roberto Saviano si schiera. E alla vigilia delle elezioni del 25 settembre dice che la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni rappresenta un pericolo per l’Italia e per l’Europea. Saviano parla in un lungo articolo pubblicato sul Guardian. Nel quale sostiene che il politico più vicino a Meloni in Europa sia Viktor Orbàn. Ovvero l’uomo che ha distrutto l’opposizione e i diritti civili in Ungheria. Definita un’autocrazia elettorale dal parlamento europeo. Insieme hanno l’obiettivo di rafforzare l’estrema destra europea usando la sovranità nazionale e la famiglia. Lo scrittore ricorda i tanti selfie dei due e le posizioni comuni su aborto e Lgbt. E dice che insieme condividono l’obiettivo di una società non basata sui ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Lo scrittoresi schiera. E alla vigilia delle elezioni del 25 settembre dice che la leader di Fratelli d’Italiarappresenta unpere per l’Europea.parla in un lungo articolo pubblicato sul. Nel quale sostiene che il politico più vicino ain Europa sia Viktor Orbàn. Ovvero l’uomo che ha distrutto l’opposizione e i diritti civili in Ungheria. Definita un’autocrazia elettorale dal parlamento europeo. Insieme hanno l’obiettivo di rafforzare l’estrema destra europea usando la sovranità nazionale e la famiglia. Lo scrittore ricorda i tanti selfie dei due e le posizioni comuni su aborto e Lgbt. E dice che insieme condividono l’obiettivo di una società non basata sui ...

