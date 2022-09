Roberto Mancini hai visto Walid Cheddira? Debutto super col Marocco

(Di sabato 24 settembre 2022), haicome gioca ‘Ualino’? Undavvero spettacolare, un esordio champagne per l’attaccante del Bari (marchigiano come il CT Nazionale)in Nazionale (). Nel test amichevole disputato a Barcellona (Cornellà-El Prat, casa sportiva del club Espanyol), un ottimoha sconfitto il Cile con un risultato di 2-0. Il primo tempo è terminato sullo 0-0, anche se si è VISTA una prima frazione di gara tutt’altro che noiosa. Ildi mister Regragui ha sbloccato il risultato grazie ad una rete (penalty) di Boufal per tocco di mano di Dias. Il raddoppio è stato siglato dal debuttante Sabiri, volto noto del calcio italiano (ex Ascoli) e ...

Nella quinta giornata della Nations League gli azzurri della Nazionale italiana di calcio hanno battuto l'Inghilterra a San Siro per 1 - 0 . Uno scontro difficile per la squadra diche è scesa in campo con pesanti assenze, l'ultima quella di Immobile per un fastidio muscolare. Poche ore fa invece il centrocampista del Milan Tonali aveva lasciato il ritiro della ...È arrivata la vittoria per l' Italia dinella penultima giornata di Nations League a San Siro contro l' Inghilterra . Un successo importante, come ammesso dallo stesso ct ai microfoni di Rai Sport : "Ci lascia tranquilli per ...L'Inghilterra è stata anche senza vittorie nella quinta partita della Nations League, perdendo contro l'Italia. Mentre gli Azzurri giocano per la finale, ...Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato di Giacomo Raspadori, autore del gol della vittoria contro l'Inghilterra. Nel corso della conferenza stampa per commentare la vittoria dell ...