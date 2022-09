Rinnovo Lazzari, la Lazio vuole blindarlo: le ultime (Di sabato 24 settembre 2022) Manuel Lazzari sempre più conferma di questa Lazio, Lotito ha deciso di volergli rinnovare il contratto Manuel Lazzari sempre più conferma di questa Lazio, Lotito ha deciso di volergli rinnovare il contratto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Presidente biancoceleste potrebbe lavorare al Rinnovo del terzino azzurro. Diventato una pedina fondamentale dello scacchiere di Sarri, l’esterno potrebbe prolungare fino al 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022) Manuelsempre più conferma di questa, Lotito ha deciso di volergli rinnovare il contratto Manuelsempre più conferma di questa, Lotito ha deciso di volergli rinnovare il contratto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Presidente biancoceleste potrebbe lavorare aldel terzino azzurro. Diventato una pedina fondamentale dello scacchiere di Sarri, l’esterno potrebbe prolungare fino al 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

