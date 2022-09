Rinnovo Danilo | il brasiliano sempre più leader | la Juventus vuole tenerlo

(Di sabato 24 settembre 2022), la suaship ha convinto laa rinnovargli il contratto in anticipo e blindarlo per un altro anno, la suaship ha convinto laa rinnovargli il contratto in anticipo e blindarlo per un altro anno. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società avrebbe incontrato l’agente del difensoree sul piatto ci sarebbe l’allungamento di un anno all’attuale scadenza. Nonostante sia nel 2024 i bianconeri vogliono portarsi avanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Le ultime sul rinnovo di #Danilo ?? - Mythos1981 : RT @forumJuventus: GdS: 'Danilo sempre più leader. Il rinnovo al 2025 è vicino. Primo incontro con gli agenti: bianconeri decisi a continua… - junews24com : Mercato Juve, tutti d'accordo: un big è pronto al rinnovo. I dettagli - - infoitinterno : Rinnovo Danilo, avvenuto il primo incontro: l’offerta - merendaio : RT @forumJuventus: GdS: 'Danilo sempre più leader. Il rinnovo al 2025 è vicino. Primo incontro con gli agenti: bianconeri decisi a continua… -

... ha convocato l'assemblea degli iscritti per votare ildegli organi dell'associazione in ... per il Comune di Spoleto era presente l'assessoreChiodetti. A seguito disponibilità degli ...Commenta per primo Il contratto dicon la Juve scade nel 2024 ma l'idea di entrambe le parti è quella di prolungare. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Corriere di Torino , la firma appare lontana. L'ultimo contatto con l'...Mercato Juve, sono tutti d'accordo all'interno del club: un big bianconero è pronto a rinnovare il contratto. I dettagli ...Danilo, la sua leadership ha convinto la Juventus a rinnovargli il contratto in anticipo e blindarlo per un altro anno Danilo, la sua leadership ha convinto la Juventus a rinnovargli il contratto in a ...