Riforma istituti tecnici e professionali: formazione degli insegnanti e nuovi quadri orario. DECRETO in Gazzetta Ufficiale [SCARICA PDF] (Di sabato 24 settembre 2022) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 il DECRETO-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” L'articolo Riforma istituti tecnici e professionali: formazione degli insegnanti e nuovi quadri orario. DECRETO in Gazzetta Ufficiale SCARICA PDF . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 settembre 2022) Pubblicato sullan. 223 del 23 settembre 2022 il-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” L'articoloinPDF .

orizzontescuola : Decreto Aiuti ter, pubblicato testo [SCARICA PDF] in Gazzetta Ufficiale: tutte le misure - gpcerri : RT @VITAnonprofit: La riforma degli #ITS prende forma con 500 milioni del #Pnrr - NICOLACATAR : RT @VITAnonprofit: La riforma degli #ITS prende forma con 500 milioni del #Pnrr - Scaccabaro : RT @VITAnonprofit: La riforma degli #ITS prende forma con 500 milioni del #Pnrr - VITAnonprofit : La riforma degli #ITS prende forma con 500 milioni del #Pnrr -