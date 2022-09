Richard Avedon e la fotografia di moda in mostra a Milano (Di sabato 24 settembre 2022) Richard Avedon. Relationships, Palazzo Reale Richard Avedon, Self-portrait, Utah, 1980 (courtesy l'autore e Skira Editore)Sessant’anni di carriera in 106 immagini provenienti dalla collezione del Center for Creative Photography di Tucson e dalla Richard Avedon Foundation: Richard Avedon. Relationships, la mostra a cura di Rebecca Senf a Palazzo Reale (con Skira Editore, fino al 29 gennaio) si divide in per comodità in 10 sezioni, concentrandosi soprattutto sui ritratti e sulla moda, con una particolare attenzione per le campagne di Versace (da qui, la testimonianza di Donatella Versace inserita nel catalogo). Tra i primi ad abbandonare le pose statiche e a fotografare le modelle in ambienti reali, ... Leggi su gqitalia (Di sabato 24 settembre 2022). Relationships, Palazzo Reale, Self-portrait, Utah, 1980 (courtesy l'autore e Skira Editore)Sessant’anni di carriera in 106 immagini provenienti dalla collezione del Center for Creative Photography di Tucson e dallaFoundation:. Relationships, laa cura di Rebecca Senf a Palazzo Reale (con Skira Editore, fino al 29 gennaio) si divide in per comodità in 10 sezioni, concentrandosi soprattutto sui ritratti e sulla, con una particolare attenzione per le campagne di Versace (da qui, la testimonianza di Donatella Versace inserita nel catalogo). Tra i primi ad abbandonare le pose statiche e a fotografare le modelle in ambienti reali, ...

