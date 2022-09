motosprint : Resurrezione #Honda: pole in #MotoGP ed in #Superbike -

Quella di oggi è una giornata quantomeno storica per i due teamdi riferimento per MotoGP e Mondiale Superbike. A Motegi Marc Marquez ha riportato il team Repsolalla pole position, seppur in condizioni meteo avverse, mentre a Barcellona è stato Iker Lecuona per Team HRC a prendersi la prima pole della carriera in Superbike.prima in qualifica SBK ...Ma non c'è poker e storia passata che tengano dinanzi alla prospettiva di poter entrare nella leggenda, complice un ciclo tecnico improvvisamente indovinato, con ladel motoristae ... Resurrezione Honda: pole in MotoGP ed in Superbike Marc Marquez ed Iker Lecuona scatteranno dalla prima casella della griglia rispettivamente a Motegi ed a Barcellona, un evento quantomai storico per la Casa motociclistica più grande al mondo ...