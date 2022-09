Repubblica Ceca vs Portogallo – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 24 settembre 2022) Il Portogallo cercherà di mantenere vive le sue speranze di accedere alla finale di UEFA Nations League quando si recherà al Sinobo Stadium per incontrare la Repubblica Ceca sabato 24 settembre sera. La squadra di Fernando Santos occupa attualmente il secondo posto nel Gruppo 2 della Lega A, un punto sotto la Spagna, mentre i padroni di casa sono terzi e puntano a conservare il loro status di prima squadra. Il calcio di inizio di Repubblica Ceca vs Portogallo è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Repubblica Ceca vs Portogallo: a che punto sono le due squadre Repubblica Ceca Dopo aver fallito il tentativo di superare la Svezia nei playoff di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 settembre 2022) Ilcercherà di mantenere vive le sue speranze di accedere alla finale di UEFA Nations League quando si recherà al Sinobo Stadium per incontrare lasabato 24 settembre sera. La squadra di Fernando Santos occupa attualmente il secondo posto nel Gruppo 2 della Lega A, un punto sotto la Spagna, mentre i padroni di casa sono terzi e puntano a conservare il loro status di prima squadra. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreDopo aver fallito il tentativo di superare la Svezia nei playoff di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022, ...

