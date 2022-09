Repubblica Ceca-Portogallo 0-4 | Leao sempre decisivo | assist per Dalot

Per laDominicana spiccano i 17 punti di Gonzalez Lopez e gli 11 di Isabel Pena, mentre la Corea del Sud ha fatto leva su Lee Seonwoo che ha ottenuto 9 punti. Tutto facile anche per gli Stati ...Durissimo scontro tra Cristiano Ronaldo e il portiere della, Tomas Vaclik. Nel tentativo di colpire di testa un pallone alzato da una deviazione avversaria, Ronaldo (tra l'altro in posizione di fuorigioco) è stato travolto dal portiere, anch'...I risultati delle partite di Nations League del 24 settembre: Portogallo in vetta, la Spagna va ko I risultati delle partite di Nations League di sabato 24 settembre: il Portogallo… Leggi ...Il gol di Embolo vale il 2-1 della Svizzera in casa della Spagna in Nations League. Un risultato di importanza storica: vediamo perché ...