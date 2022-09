Regione Lazio, bandi per le promozioni giusto prima del voto. Il Tempo: «Infornata elettorale» (Di sabato 24 settembre 2022) Destano un certo sospetto tempistica e modalità di quattro bandi per promozioni all’interno del Consiglio regionale del Lazio. I bandi, infatti, inerenti 15 posizioni, alcune delle quali a Tempo indeterminato, sono stati pubblicati il 13 settembre e sono scaduti ieri, a fronte di un piano di fabbisogno triennale del personale varato dalla Regione Lazio ai primi di giugno. Ma a suscitare perplessità ci sono anche i requisiti richiesti, le caratteristiche delle prove e la composizione delle commissioni che dovranno giudicarle. Tutte circostanze che – a ridosso del voto nazionale e a pochi mesi dalle elezioni anticipate cui il Lazio andrà incontro, tra dicembre e gennaio, dopo la scontata elezione di Nicola Zingaretti alla Camera – ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 settembre 2022) Destano un certo sospetto tempistica e modalità di quattroperall’interno del Consiglio regionale del. I, infatti, inerenti 15 posizioni, alcune delle quali aindeterminato, sono stati pubblicati il 13 settembre e sono scaduti ieri, a fronte di un piano di fabbisogno triennale del personale varato dallaai primi di giugno. Ma a suscitare perplessità ci sono anche i requisiti richiesti, le caratteristiche delle prove e la composizione delle commissioni che dovranno giudicarle. Tutte circostanze che – a ridosso delnazionale e a pochi mesi dalle elezioni anticipate cui ilandrà incontro, tra dicembre e gennaio, dopo la scontata elezione di Nicola Zingaretti alla Camera – ...

