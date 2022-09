Regina Elisabetta II | svelata la lapide

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – La foto delladella tomba dellaII è stata pubblicata oggi dalla Royal Family sul loro account Twitter. Si trova nella cappella di San Giorgio, è stata sepolta accanto al marito Filippo nel castello di Windsor. Nello stesso luogo riposa anche il padre di, re Giorgio VI, la madre e sua sorella, la principessa Margaret. A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth. The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022 L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.