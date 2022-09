Referendum farsa e fuga da Mosca Lo zar è sempre più solo. Ucraini spinti alle urne con le armi, l’ultima violenza sul Donbass (Di sabato 24 settembre 2022) Al via i Referendum voluti da Mosca nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e nei territori liberati per entrare a far parte della Russia. Ma se da un lato l’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha dichiarato la “protezione” del voto “qualsiasi arma russa, comprese le armi nucleari strategiche” dall’altro lato il governatore ucraino in esilio di Lugansk Sergey Gaidai dipinge una situazione al limite della violenza: “Gli occupanti russi hanno organizzato gruppi armati per circondare le abitazioni e costringere le persone a partecipare al cosiddetto ‘Referendum’” e “coloro che non parteciperanno alla votazione verranno automaticamente licenziati dal lavoro”. La sceneggiata Insomma siamo davanti a un’elezione che non ha nulla di democratico tanto che dagli Stati Uniti l’amministrazione di Joe Biden ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 settembre 2022) Al via ivoluti danelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e nei territori liberati per entrare a far parte della Russia. Ma se da un lato l’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha dichiarato la “protezione” del voto “qualsiasi arma russa, comprese lenucleari strategiche” dall’altro lato il governatore ucraino in esilio di Lugansk Sergey Gaidai dipinge una situazione al limite della: “Gli occupanti russi hanno organizzato gruppi armati per circondare le abitazioni e costringere le persone a partecipare al cosiddetto ‘’” e “coloro che non parteciperanno alla votazione verranno automaticamente licenziati dal lavoro”. La sceneggiata Insomma siamo davanti a un’elezione che non ha nulla di democratico tanto che dagli Stati Uniti l’amministrazione di Joe Biden ...

