Questo Zayn può esser paglia, o può esser ferro (Di sabato 24 settembre 2022) Nella puntata di Smackdown di venerdì scorso ho notato una cosa: Sami Zayn è parecchio over. E nel mentre pensavo questa cosa, mi sono chiesto: come mai? Cosa è successo? Perché è passato dall’essere tremendamente antipatico (non un cool heel, ma un heel proprio antipatico), all’essere così acclamato? Certo, non sto parlando di ovazioni alla Hulk Hogan. Però noto, con un certo stupore, che nelle ultime settimane sta godendo di un “timido” consenso. E saprei dire con certezza che tutto è iniziato dalla puntata di Smackdown in Canada. Da quando, cioè, Sami è stato presentato come il beniamino di casa, ispirando una certa solidarietà (naturale) da parte del pubblico canadese. Allora, mi viene in mente un’altra serie di domande: ma tutto ciò era voluto dalla WWE? Oppure è stata una sorpresa? La ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 24 settembre 2022) Nella puntata di Smackdown di venerdì scorso ho notato una cosa: Samiè parecchio over. E nel mentre pensavo questa cosa, mi sono chiesto: come mai? Cosa è successo? Perché è passato dall’e tremendamente antipatico (non un cool heel, ma un heel proprio antipatico), all’e così acclamato? Certo, non sto parlando di ovazioni alla Hulk Hogan. Però noto, con un certo stupore, che nelle ultime settimane sta godendo di un “timido” consenso. E saprei dire con certezza che tutto è iniziato dalla puntata di Smackdown in Canada. Da quando, cioè, Sami è stato presentato come il beniamino di casa, ispirando una certa solidarietà (naturale) da parte del pubblico canadese. Allora, mi viene in mente un’altra serie di domande: ma tutto ciò era voluto dalla WWE? Oppure è stata una sorpresa? La ...

