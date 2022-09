"Questa barzelletta gli è venuta veramente male". Berlusconi a valanga, Brindisi ammutolito | Video (Di sabato 24 settembre 2022) "Matteo Renzi è simpatico, lo confermo, ma Questa ultima barzelletta gli è venuta veramente male". Silvio Berlusconi, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, chiude la sua campagna elettorale in tv pizzicando Renzi, leader di Italia Viva e alleato di Carlo Calenda che negli ultimi giorni ha scommesso sul "sorpasso" del Terzo polo su Forza Italia. Un derby tra moderati che Berlusconi respinge con forza. "L'Italia sarà dalla parte dell'Europa e dell'Occidente. Noi non potremo mai far parte di un governo che derogasse da questi princìpi. Ho guidato il paese per quasi 10 anni e siamo sempre stati amici e alleati degli Stati Uniti, dell'alleanza atlantica, dell'Occidente e anche di Israele. Siamo stati sempre con quella parte, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) "Matteo Renzi è simpatico, lo confermo, maultimagli è". Silvio, ospite di Giuseppea Zona Bianca su Rete 4, chiude la sua campagna elettorale in tv pizzicando Renzi, leader di Italia Viva e alleato di Carlo Calenda che negli ultimi giorni ha scommesso sul "sorpasso" del Terzo polo su Forza Italia. Un derby tra moderati cherespinge con forza. "L'Italia sarà dalla parte dell'Europa e dell'Occidente. Noi non potremo mai far parte di un governo che derogasse da questi princìpi. Ho guidato il paese per quasi 10 anni e siamo sempre stati amici e alleati degli Stati Uniti, dell'alleanza atlantica, dell'Occidente e anche di Israele. Siamo stati sempre con quella parte, ...

