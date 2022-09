Quella lite tra Casaleggio e Grillo | tutti i segreti dei 5 stelle

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 24 settembre 2022) Poltrone, incontrie veleni: a leggere Polvere di. Storia segreta del Movimento da Beppealla scissione di Emanuele Buzzi, uscito di recente in libreria per Solferino, si vedono in successione, mirabilmente descritte da un giornalista che i fatti li conosce bene, tutte le ambiguità e le debolezze che hanno segnato l’ascesa e il declino del “grillismo” duro e puro in Italia. Per chi, come me, ha partecipato alla “fase leninista” del MoVimento (per riprendere una felice espressione dell’autore) è stato un tuffo nel passato. Non rinnego niente di quegli anni belli ed emozionanti, dallo sbarco a nuoto diin Sicilia allo Tsunami Tour, la campagna elettorale del 2013; ritornava la voglia di fare politica dal basso, di creare una nuova comunità di cittadini, superando l’intermediazione dei partiti ...