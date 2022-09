Quanto guadagna Pierluigi Diaco con Bellamà? Il cachet da capogiro percepito da Rai (Di sabato 24 settembre 2022) Il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco è in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì con Bellama, programma pomeridiano targato Rai. Il nuovo format ha preso il posto di Detto Fatto, chiuso a causa del bassi ascolti (4,29 % di share) e considerato ormai “vecchio” come formula. A Quanto pare, però, Bellama pare non soddisfare affatto l’audience, totalizzando meno del 3% di share. Ma Quanto guadagna Diaco a puntata in televisione grazie al nuovo format? Quanto guadagna Pierluigi Diaco A svelare la cifra del compenso che percepirebbe Diaco in totale, è stato il giornalista Carmelo Caruso de Il Foglio, che nel suo editoriale scrive che sarebbe “al di sopra della media”, ovvero 274 mila euro in totale; ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 24 settembre 2022) Il giornalista e conduttoreè in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì con Bellama, programma pomeridiano targato Rai. Il nuovo format ha preso il posto di Detto Fatto, chiuso a causa del bassi ascolti (4,29 % di share) e considerato ormai “vecchio” come formula. Apare, però, Bellama pare non soddisfare affatto l’audience, totalizzando meno del 3% di share. Maa puntata in televisione grazie al nuovo format?A svelare la cifra del compenso che percepirebbein totale, è stato il giornalista Carmelo Caruso de Il Foglio, che nel suo editoriale scrive che sarebbe “al di sopra della media”, ovvero 274 mila euro in totale; ...

