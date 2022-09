“Qual è la tua pozione magica?”, Elisabetta Canalis lascia di stucco il web – FOTO (Di sabato 24 settembre 2022) Elisabetta Canalis lascia senza fiato i fan sui social, mostrandosi alla Settimana della moda di Milano con un completo sensuale e chic. Irreale. La showgirl sarda è stata una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 24 settembre 2022)senza fiato i fan sui social, mostrandosi alla Settimana della moda di Milano con un completo sensuale e chic. Irreale. La showgirl sarda è stata una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

devamario1 : @zanza_tigre @peportasryles @MarcoRizzoPC La tua aspirazione qual'è? Rimanere in questa situazione di merda, immagino. - sayaddhina : @egos23 @maidaroberto @LaBiaBi11 @MatteoRichetti tua opinione, non mia. E conosci così bene Calenda tanto da sapere… - temperamentofre : RT @oroscopotoxic: 118??: qual è la tua emergenza? aquario??: sono in pubblico e vengo notato?? - Catapultato : ' Eih soldato.... Qual'e'la tua situazione economica ???' ' Nulla, Tenente !!!' - callmennex : @Purp_Lay amo ti capisco è un principe ???? qual è la tua line?? -