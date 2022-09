Putin alle corde | Erdogan lo scarica | lui punisce i disertori

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 24 settembre 2022) Alcuni Paesi che finora erano stati disposti a tollerare l’invasione russa dell’Ucraina, come la Turchia, l’India e la Cina, stanno perdendo la pazienza con lo zar russo. Un chiaro segnale sarebbe la loro risposta piuttosto fredda all’annuncio che quattro regioni ucraine occupate stanno pianificando dei referendum per unirsi alla Federazione russa. In particolare la Turchia, al centro delle mediazioni tra l’Occidente e la Russia, ha ammonito severamente Mosca, dicendosi preoccupata per il tentativo di indire referendum unilaterali, come riportato dal britannico The Guardian. “Questi illegittimi fatti compiuti non saranno riconosciuti dalla comunità internazionale. Al contrario, complicheranno gli sforzi per rivitalizzare il processo diplomatico e favoriranno l’instabilità”. La dichiarazione turca prosegue con parole che non lasciano molti dubbi e suonano come una conferma del voler ...