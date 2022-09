Psr, investimenti delle imprese agricole: recuperati in Campania altri 50 milioni di fondi extra (Di sabato 24 settembre 2022) La Regione Campania ha recuperato risorse pari a 50 milioni di euro per sostenere le imprese agricole campane i cui progetti sono stati ritenuti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del Bando 4.1.1. del Psr Campania 2014/2020. A breve sarà pubblicato l’avviso rivolto a tali imprese, per la conferma delle condizioni giuridiche e di fatto che hanno consentito l’ammissibilità al Bando e della volontà a realizzare l’investimento. “Abbiamo deciso di impegnare 50 milioni di euro con fondi extra Psr della nuova programmazione unitaria – ha spiegato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca – per sostenere gli investimenti delle ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 settembre 2022) La Regioneha recuperato risorse pari a 50di euro per sostenere lecampane i cui progetti sono stati ritenuti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del Bando 4.1.1. del Psr2014/2020. A breve sarà pubblicato l’avviso rivolto a tali, per la confermacondizioni giuridiche e di fatto che hanno consentito l’ammissibilità al Bando e della volontà a realizzare l’investimento. “Abbiamo deciso di impegnare 50di euro conPsr della nuova programmazione unitaria – ha spiegato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca – per sostenere gli...

