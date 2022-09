PSG | Messi | «Lo scorso anno vissuto male interiormente»

PSG_English : ??? @neymarjr ?? Leo Messi ???? #OLPSG - RoyNemer : Lionel Messi training with PSG. - RoyNemer : Lionel Messi's goal for PSG! - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Messi: 'Quest’anno mi sento più a mio agio' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Messi: 'Quest’anno mi sento più a mio agio' -

Virgilio Sport

La Seleccion ha vinto per 3 - 0 grazie anche alla doppietta die continua il suo ruolino di ... Ha sfruttato una perfetta combinazione nata dai piedi del n.30 dele del Papu Gomez. Il primo ha ...Mi diverto ancora.' Queste le parole incoraggianti di Lionel, fantasista dell' Argentina e del, dopo la doppietta nel successo per 3 - 0 della sua nazionale contro l'Honduras all'Hard Rock ... Leo Messi: "Ora al PSG mi sento meglio" Leo Messi è felice al Psg, la stagione dell’argentino è iniziata nel migliore dei modi. Il club francese è molto competitivo e le possibilità di vincere tutto sono alte, la squadra è completa in tutti ...Leo Messi è tornato a parlare del suo primo anno trascorso al PSG dopo la gara tra Argentina e Honduras, vinta 3-0 dai padroni di casa: "Mi sento bene, ho passato dei brutti ...