Protocollo d’Intesa Telefono Azzurro – Garante per la Protezione dei Dati Personali (Di sabato 24 settembre 2022) Fondazione S.O.S - Il Telefono Azzurro Onlus e il Garante per la Protezione dei Dati Personali hanno firmato un Protocollo d’Intesa per supportare il mondo scolastico locale e nazionale nella diffusione della cultura della Protezione dei Dati Personali e del rispetto della vita privata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 settembre 2022) Fondazione S.O.S - IlOnlus e ilper ladeihanno firmato unper supportare il mondo scolastico locale e nazionale nella diffusione della cultura delladeie del rispetto della vita privata. L'articolo .

santegidionews : Salute: Sant'Egidio e Azienda Ospedaliera San Camillo insieme per la cura e la prevenzione dei più fragili. Oggi la… - orizzontescuola : Protocollo d’Intesa Telefono Azzurro – Garante per la Protezione dei Dati Personali - ilregginoit : Polistena, protocollo d'intesa tra Comune e Ainsped · Il Reggino - EstebBeltramino : Assicurazioni auto, protocollo d'intesa Ania-Procura Torino #motori - BrunoGencarelli : RT @telefonoazzurro: Telefono Azzurro rinnova il suo impegno in tema di privacy e sicurezza, sancito dalla firma di un #Protocollo d’Intesa… -