Proteste in 32 città russe per la «mobilitazione militare»: almeno 700 arresti. Caos nelle liste dei riservisti già arruolati per sbaglio – I video (Di sabato 24 settembre 2022) Proseguono le Proteste in tutta la Russia, dopo l'annuncio del presidente russo Vladimir Putin, che ha dato il via alla mobilitazione militare e, nelle ultime ore, ha firmato leggi ancora più restrittive per chi si rifiuterà di rispondere alla leva militare. I disertori, infatti, saranno puniti con la reclusione dai cinque ai dieci anni di carcere. Secondo quanto riferito dall'ong, Ovd-Info, «già 707 persone sono state fermate in 32 città russe», di cui più della metà nella sola capitale Mosca, a margine delle manifestazioni di protesta contro la chiamata alla mobilitazione. Al contempo, il capo della commissione per i diritti umani di Mosca, Valery Fadeyev, ha sollevato alcune critiche contro il ministero della Difesa russo. Fadeyev ha infatti ...

