Prisma, il video della serata di presentazione al MAXXI di Roma (Di sabato 24 settembre 2022) : presenti il regista Ludovico Bessegato, Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo e il cast al completo, più tanti ospiti Il 19 settembre presso il MAXXI di Roma (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) si è tenuta la serata di presentazione di Prisma, serie Original italiana in 8 episodi ora disponibile in esclusiva su Prime video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. All'evento hanno partecipato il regista e sceneggiatore Ludovico Bessegato, la sceneggiatrice Alice Urciuolo, il cast composto da Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, Nico Guerzonie tanti ospiti tra cui Achille Lauro, Michela Giraud, ...

