Previsioni Meteo sabato 24 e domenica 25 settembre (Di sabato 24 settembre 2022) Una saccatura atlantica con una depressione sulla Francia fa affluire correnti umide meridionali dalMediterraneo verso la regione. Tra sabato sera e domenica un fronte interesserà la regionefavorendo una maggiore instabilità.Previsioni Meteo:sabato 24 settembre: In serata peggioramento con piogge diffuse in genere moderate olocalmente abbondanti.domenica 25 settembre: Nella notte e al mattino probabili piogge da abbondanti ad intense etemporali, specie dalla costa alle Prealpi. Possibili piogge localizzate anche molto intense supianura e costa. In giornata piogge sparse, qualche isolato rovescio o temporale. Leggi su udine20 (Di sabato 24 settembre 2022) Una saccatura atlantica con una depressione sulla Francia fa affluire correnti umide meridionali dalMediterraneo verso la regione. Trasera eun fronte interesserà la regionefavorendo una maggiore instabilità.24: In serata peggioramento con piogge diffuse in genere moderate olocalmente abbondanti.25: Nella notte e al mattino probabili piogge da abbondanti ad intense etemporali, specie dalla costa alle Prealpi. Possibili piogge localizzate anche molto intense supianura e costa. In giornata piogge sparse, qualche isolato rovescio o temporale.

