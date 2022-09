Piombino, il no al rigassificatore mette d’accordo cittadini, imprenditori e politica. “Promettono lavoro e indennizzi, ma chi ci crede?” (Di sabato 24 settembre 2022) Se tutto andrà come previsto e richiesto dal Governo uscente, ad aprile Piombino ospiterà per almeno tre anni all’interno dell’area portuale la Golar Tundra, gigantesco cargo rigassificatore che ogni settimana trasformerà il gas liquido proveniente dalle metaniere per immetterlo nella rete nazionale. Lo scopo è quello di diversificare la dipendenza italiana da gas estero, andando a diminuire quello di provenienza russa. Eppure, la comunità locale è spaventata dai rischi connessi all’impatto ambientale che avrà questo rigassificatore a circuito aperto, che preleva acqua di mare e la rilascia raffreddata di sette gradi centigradi e addittivata di cloro. “In questi mesi abbiamo ricevuto rassicurazioni dalla Snam – spiega Claudio Pedroni di Agroittica Toscana, azienda del polo di allevamento pesci di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Se tutto andrà come previsto e richiesto dal Governo uscente, ad aprileospiterà per almeno tre anni all’interno dell’area portuale la Golar Tundra, gigantesco cargoche ogni settimana trasformerà il gas liquido proveniente dalle metaniere per imrlo nella rete nazionale. Lo scopo è quello di diversificare la dipendenza italiana da gas estero, andando a diminuire quello di provenienza russa. Eppure, la comunità locale è spaventata dai rischi connessi all’impatto ambientale che avrà questoa circuito aperto, che preleva acqua di mare e la rilascia raffreddata di sette gradi centigradi e addittivata di cloro. “In questi mesi abbiamo ricevuto rassicurazioni dalla Snam – spiega Claudio Pedroni di Agroittica Toscana, azienda del polo di allevamento pesci di ...

