Pioggia di critiche per il famoso volto tv: “Un gesto incredibile” (Di sabato 24 settembre 2022) Nelle ultime ore una vicenda sta indignando e facendo discutere ampiamente il web dopo alcune fotografie che sono state pubblicate e hanno sollevato letteralmente un polverone Sono volate parole grosse, tutte contro Rosa Perrotta, volto noto televisivo per la partecipazione a Uomini e Donne. La questione riguarda lei e soprattutto il figlio Ethan. La donna L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 24 settembre 2022) Nelle ultime ore una vicenda sta indignando e facendo discutere ampiamente il web dopo alcune fotografie che sono state pubblicate e hanno sollevato letteralmente un polverone Sono volate parole grosse, tutte contro Rosa Perrotta,noto televisivo per la partecipazione a Uomini e Donne. La questione riguarda lei e soprattutto il figlio Ethan. La donna L'articolo proviene da CheSuccede.it.

zazoomblog : Uomini e Donne Francesca Del Taglia ricorre al chirurgo per un intervento: pioggia di critiche e la sua risposta -… - Gielle76 : @DeShindig Hanno scritto che rinnovabili le pagherebbero i privati e il nucleare lo stato. Per capire, privati inte… - NCN_it : DAL MESSICO – Lozano, che brutto gesto subito dopo Milan-Napoli: pioggia di critiche per il Chucky dai tifosi azzur… - SeEarn : DAL MESSICO – Lozano, che brutto gesto subito dopo Milan-Napoli: pioggia di critiche per il Chucky dai tifosi azzur… - ilmessaggeroit : Regina Elisabetta, il primo ministro canadese Trudeau canta i Queen in hotel a Londra, pioggia di critiche: «Irrisp… -