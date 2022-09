Pierluigi Diaco e Carmen Russo cadono in diretta mentre ballano il ‘Tuca Tuca’. L’imbarazzo del conduttore: “Che figura” (Di sabato 24 settembre 2022) Voleva essere un momento simpatico e divertente, e si è trasformato in un siparietto esilarante che ha fatto sganasciare dalle risate i social. Parliamo del Tuca Tuca ballato da Pierluigi Diaco e Carmen Russo nel programma di Rai2 Bella Ma’, che ha visto il conduttore e la sua ospite cadere rovinosamente per terra. È successo nella puntata in onda venerdì 23 settembre, quando Carmen Russo stava dando a Pierluigi Diaco le istruzioni per replicare il celebre balletto portato al successo da Raffaella Carrà. Tutto bene fin quando la showgirl ha deciso di concludere il breve numero con un casqué: il conduttore non è riuscito a sorreggere la sua dama e le è caduto addosso. Nessuno dei due si è fatto male, fortunatamente, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Voleva essere un momento simpatico e divertente, e si è trasformato in un siparietto esilarante che ha fatto sganasciare dalle risate i social. Parliamo del Tuca Tuca ballato danel programma di Rai2 Bella Ma’, che ha visto ile la sua ospite cadere rovinosamente per terra. È successo nella puntata in onda venerdì 23 settembre, quandostava dando ale istruzioni per replicare il celebre balletto portato al successo da Raffaella Carrà. Tutto bene fin quando la showgirl ha deciso di concludere il breve numero con un casqué: ilnon è riuscito a sorreggere la sua dama e le è caduto addosso. Nessuno dei due si è fatto male, fortunatamente, ...

