Pfas in Veneto | la replica della Regione | “Adottato approccio di massima tutela” Ma non smentisce l’impossibilità di fare le analisi

VENEZIA. È scontro aperto tra Mamme No Pfas e Regione Veneto, dopo che una donna di Vicenza ha denunciato a ilfattoquotidiano.it di aver avuto conferma solo da analisi effettuate in Germania che uno dei figli ha nel sangue livelli fuori norma di Pfas, le micidiali sostanze pefluoroalchiliche che hanno causato il gravissimo inquinamento nelle province di Verona, Vicenza e Padova. Elisabetta Donadello ha dovuto rivolgersi all'estero perché la sanità veneta non autorizza le analisi ai cittadini a rischio che vivono nella zona arancione, quindi ai limiti della zona rossa più contaminata. Inoltre ha spiegato che il divieto di utilizzare i pozzi privati che attingono dalla falda non era stato sufficientemente pubblicizzato nel 2013, quando il sindaco di Vicenza Achille ...

