Perché oggi e domani non ci sono comizi e politici in TV (Di sabato 24 settembre 2022) Lo prevede la legge sul silenzio elettorale, che esiste dal 1956 e non si è mai adeguata ai cambiamenti dell'ultimo decennio Leggi su ilpost (Di sabato 24 settembre 2022) Lo prevede la legge sul silenzio elettorale, che esiste dal 1956 e non si è mai adeguata ai cambiamenti dell'ultimo decennio

Giorgiolaporta : In bocca al lupo al mio #centrodestra unito. Cercheranno di farvi litigare, infangare, separare, perché uniti siete… - gparagone : Noi siamo stati la Resistenza. Ci hanno massacrato, ma fare le marce è valsa la pena. Se qualcuno si è fatto le d… - matteorenzi : Anche oggi Giuseppe Conte parla di me dicendo bugie. Tutto pur di non parlare del perché ha chiuso la struttura ded… - Evaave731 : RT @FPanunzi: Oggi sul Corriere, Salvini su flat tax, condono fiscale, scostamento di bilancio e politica internazionale spiega in modo mag… - cnc_elena : RT @OrtigiaP: Ci avete costretto al panico da Covid, alla vaccinazione dei bambini perchè altrimenti i nonni muoiono ... e questo valeva fi… -

√ Red Hot Chili Peppers e la bomba 'Blood Sugar Sex Magik' In realtà in principio non si facevano chiamare Red Hot Chili Peppers, ma il nome con cui oggi sono ... "Stavo semplicemente cercando di suonare su "Blood Sugar Sex Magik" perché suonavo troppo prima, ... Berlusconi choc: "Come ho rischiato di morire in campagna elettorale" ... ieri e oggi, tutto il resto l'ho fatto con i giornali, con le radio, con le tv e i social network', perché nell'incidente 'mi sono fatto male in fondo alla schien a, tutta una gamba nera per il ... La Stampa In realtà in principio non si facevano chiamare Red Hot Chili Peppers, ma il nome con cuisono ... "Stavo semplicemente cercando di suonare su "Blood Sugar Sex Magik"suonavo troppo prima, ...... ieri e, tutto il resto l'ho fatto con i giornali, con le radio, con le tv e i social network',nell'incidente 'mi sono fatto male in fondo alla schien a, tutta una gamba nera per il ... Dai blackout di guerra all'era dei Led. Ecco perché oggi ha senso spegnere le luci