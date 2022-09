Per Renato Zero finisce malissimo: passeggia per strada e accade l'impensabile | Foto (Di sabato 24 settembre 2022) Una caduta "virale" quella capitata a Renato Zero, dopo essere inciampato su un marciapiede, a Roma, nel quartiere Monteverde, alla vigilia dell'inizio del suo tour, fissato proprio per oggi venerdì 23 settembre al Circo Massimo. Il cantautore si è reso protagonista di un video che lo riprende mentre cade a terra e che ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo. Nel filmato, girato da un cittadino romano, si vede dapprima Zero parcheggiare il suo suv sopra le strisce pedonali e poi attraversare la strada. Ma ecco che una volta arrivato dall'altra parte della carreggiata, l'artista inciampa sul marciapiede, mentre sta per salire il gradino, e cade a terra, ruzzolando. Subito, però, viene aiutato a rialzarsi da un passante e, con grande disinvoltura, riprende a camminare. Fortunatamente la caduta non ha avuto alcun ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Una caduta "virale" quella capitata a, dopo essere inciampato su un marciapiede, a Roma, nel quartiere Monteverde, alla vigilia dell'inizio del suo tour, fissato proprio per oggi venerdì 23 settembre al Circo Massimo. Il cantautore si è reso protagonista di un video che lo riprende mentre cade a terra e che ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo. Nel filmato, girato da un cittadino romano, si vede dapprimaparcheggiare il suo suv sopra le strisce pedonali e poi attraversare la. Ma ecco che una volta arrivato dall'altra parte della carreggiata, l'artista inciampa sul marciapiede, mentre sta per salire il gradino, e cade a terra, ruzzolando. Subito, però, viene aiutato a rialzarsi da un passante e, con grande disinvoltura, riprende a camminare. Fortunatamente la caduta non ha avuto alcun ...

