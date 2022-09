Per Mps, Tim e Ita, Draghi ha tracciato la strada. Che farà il nuovo governo? (Di sabato 24 settembre 2022) Non solo Pnrr, questione energetica e politica internazionale. Esiste un’agenda Draghi anche per la finanza, una strada tracciata per alcuni dossier delicati, come Montepaschi, Tim e Ita. Esiste, certo, per il nuovo governo la possibilità di incidere in queste tre partite, di cambiarne il corso, dal momento che lo stato detiene un potere decisionale come azionista o una capacità di influenza, ma i margini sono davvero ridotti. Il ministro dell’Economia Daniele Franco lo sa bene, avendo dovuto disegnare percorsi complessi che fossero compatibili con l’interesse del paese ma anche con esigenze di mercato e regole europee. Discostarsi da questi percorsi senza avere in tasca soluzioni altrettanto efficaci avrebbe poco senso e sarebbe persino rischioso. Prendiamo il caso Montepaschi, arrivato a una fase decisiva. ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 settembre 2022) Non solo Pnrr, questione energetica e politica internazionale. Esiste un’agendaanche per la finanza, unatracciata per alcuni dossier delicati, come Montepaschi, Tim e Ita. Esiste, certo, per illa possibilità di incidere in queste tre partite, di cambiarne il corso, dal momento che lo stato detiene un potere decisionale come azionista o una capacità di influenza, ma i margini sono davvero ridotti. Il ministro dell’Economia Daniele Franco lo sa bene, avendo dovuto disegnare percorsi complessi che fossero compatibili con l’interesse del paese ma anche con esigenze di mercato e regole europee. Discostarsi da questi percorsi senza avere in tasca soluzioni altrettanto efficaci avrebbe poco senso e sarebbe persino rischioso. Prendiamo il caso Montepaschi, arrivato a una fase decisiva. ...

