Per i giovani grandi ricette ma zero coperture. Se tra gli under 35 vince l’astensione sapete perché (Di sabato 24 settembre 2022) di Luca Graziani* Prima regola delle coperture: non parlare mai delle coperture. In tempo di voto e di promesse elettorali si potrebbe reinterpretare così la celebre massima di Fight Club, il film culto di Fincher. Se vi venisse in mente di fare un giro tra i programmi diffusi dai partiti sappiate che di coperture finanziarie non troverete traccia, o quasi. C’è chi molto candidamente non ne fa proprio menzione e chi cerca di darla a bere tenendosi sul vago, ma il sacro dettame resta valido: non dire mai dove prenderai i soldi. Soprattutto se ti rivolgi a quei fessacchiotti delle nuove generazioni! Prima vituperati ogni due per tre, ora blanditi quotidianamente a suon di TikTok, i giovani – creature al limite del mitologico – grazie all’ampliamento dei votanti in Senato potrebbero essere decisivi, astensione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) di Luca Graziani* Prima regola delle: non parlare mai delle. In tempo di voto e di promesse elettorali si potrebbe reinterpretare così la celebre massima di Fight Club, il film culto di Fincher. Se vi venisse in mente di fare un giro tra i programmi diffusi dai partiti sappiate che difinanziarie non troverete traccia, o quasi. C’è chi molto candidamente non ne fa proprio menzione e chi cerca di darla a bere tenendosi sul vago, ma il sacro dettame resta valido: non dire mai dove prenderai i soldi. Soprattutto se ti rivolgi a quei fessacchiotti delle nuove generazioni! Prima vituperati ogni due per tre, ora blanditi quotidianamente a suon di TikTok, i– creature al limite del mitologico – grazie all’ampliamento dei votanti in Senato potrebbero essere decisivi, astensione ...

NetflixIT : Sette giorni per ritrovare sé stessi e realizzare che in fondo, visto da vicino, nessuno è normale. Tutto chiede sa… - EnricoLetta : Perché votare PD? Abbiamo incentrato la nostra campagna sul #lavoro. Una mensilità in più col taglio del cuneo, ma… - CarloCalenda : Tantissimi giovani si sono avvicinati a noi e giorno dopo giorno si è affermata l’idea che il #TerzoPolo è l’unica… - trepolli : @jacopo_iacoboni #Putin ottiene soprattutto una cosa mandando al fronte questa gente, rende inoffensiva le popolazi… - emarginataribel : @JamesLucasIT A titolo informativo per i più giovani, ammesso che i genitori non abbiano spiegato ancora niente di… -