Pensioni, stipendi, prezzi gonfiati dall'inflazione: ecco le priorità per chi vincerà le elezioni (Di sabato 24 settembre 2022) Per il nuovo governo, qualunque colore abbia, la strada si annuncia subito in salita. E anche molto ripida. Il primo obiettivo da raggiungere riguarda lo sforzo per aumentare la capacità di spesa degli italiani, mettendoli al riparo da un'inflazione che viaggia ormai come un treno 'pilotata' dagli aumenti 'monstre' dell'energia L'articolo proviene da Firenze Post.

