Partiti e alleanze in Regione e a Genova: così i risultati delle elezioni cambieranno gli equilibri negli enti territoriali (Di sabato 24 settembre 2022) Fratelli d’Italia, in caso di risultato positivo, potrebbe chiedere più rappresentanza nelle giunte. Nel Pd il segretario Ghio davanti a un bivio, Terzo Polo e M5S comunque lontani dalle coalizioni Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 24 settembre 2022) Fratelli d’Italia, in caso di risultato positivo, potrebbe chiedere più rappresentanza nelle giunte. Nel Pd il segretario Ghio davanti a un bivio, Terzo Polo e M5S comunque lontani dalle coalizioni

ilsecoloxix : Partiti e alleanze in @RegLiguria e a #Genova: così i risultati delle #ElezioniPolitiche2022 cambieranno gli equil… - lunarboysj : Vi invito a non votare PD solo per fermare la Meloni,ma considerate anche gli altri partiti fuori dalle alleanze pe… - CapoOrsoInPiedi : RT @MadamaL41898457: @erretti42 @Frizzante1 @TheStatisticia6 Sarebbe importante che UP entrasse in Parlamento per evitare a Conte alleanze… - damhalfbl00d : @femmefleurie Ero tentata da terzo polo perché sono gli unici con un programma ambientale centrato e realizzabile,… - MadamaL41898457 : @erretti42 @Frizzante1 @TheStatisticia6 Sarebbe importante che UP entrasse in Parlamento per evitare a Conte allean… -