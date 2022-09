Parigi, la Tour Eiffel spegne le sue luci per risparmiare energia VIDEO (Di sabato 24 settembre 2022) luci spente anche sulla Tour Eiffel da venerdì sera nell'ambito di un'iniziativa per il risparmio di energia elettrica . Il monumento simbolo di Parigi , icona francese nel mondo, restava illuminato fino... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 settembre 2022)spente anche sullada venerdì sera nell'ambito di un'iniziativa per il risparmio dielettrica . Il monumento simbolo di, icona francese nel mondo, restava illuminato fino...

