(Di sabato 24 settembre 2022) La merce era divisa in sacchetti colorati per velocizzare la consegna ai clienti: celeste per la cocaina e bianco per ...

anteprima24 : ** Nasconde la #Droga colorata nel congelatore, 36enne sannita arrestato nel Parco Verde di Caivano **… - NuovoSud : Rosolini, altra incursione dei vandali al Parco di Verde a Valle - qnazionale : Parco Verde di Caivano, droga nascosta nel congelatore: arrestato 36enne di Benevento - puntomagazine : I carabinieri lo hanno beccato mentre nascondeva la droga nel congelatore che aveva in casa nel Parco Verde a Caiva… - quibresciait : Brescia, ubriaco cade nel Garza all’interno del Parco Torri Gemelle - Ha rischiato grosso un 37enne che, in stato d… -

ilmattino.it

La merce era divisa in sacchetti colorati per velocizzare la consegna ai clienti: celeste per la cocaina e bianco per ...Saranno 450 i mezzi che entro la fine dell'anno arricchiranno ilauto delle questure italiane ... Nell'inconfondibile livrea grigio -divenne un'icona italiana, protagonista di molti film ... Parco Verde di Caivano, eroina e cocaina nascoste nel congelatore: scoperto e arrestato Un sessantenne straniero è stato denunciato a Foligno (Perugia) per atti osceni in luogo pubblico: avrebbe seguito una donna per mostrarle i genitali, abbassandosi i pantaloni in un parco dove stavano ..."Vorrei segnalare la situazione attuale al Parco Marecchia, dove ogni giorno passo per recarmi al lavoro. Dopo 7 giorni dalla tremenda giornata di vento forte e pioggia, conseguenza di alberi e rami a ...