“Parco Agrisolare” | da Banca Sella nuovi fondi alle aziende per partecipare al bando

Nuova iniziativa di Banca Sella per supportare la clientela nella transizione energetica e green, in un contesto caratterizzato anche dall'incremento dei costi del gas e dell'energia elettrica. Banca Sella mette, infatti, a disposizione nuovi fondi a sostegno delle aziende che intendono partecipare al bando "Parco Agrisolare" previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il cui scopo e' incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. I finanziamenti 'Energia Pulita' di Banca Sella, di durata variabile in funzione dell'intervento e delle esigenze dell'impresa, possono essere utilizzati sia per la ...

