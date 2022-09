Papa Francesco: serve un lavoro degno per tutti e ben remunerato (Di sabato 24 settembre 2022) Bergoglio, ad Assisi per l'evento 'Economy of Francesco', è poi tornato a parlare del calo delle nascite, sottolineando come una donna non possa essere 'madre perché, appena incomincia a sentire la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 settembre 2022) Bergoglio, ad Assisi per l'evento 'Economy of', è poi tornato a parlare del calo delle nascite, sottolineando come una donna non possa essere 'madre perché, appena incomincia a sentire la ...

