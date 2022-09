Papa Francesco, l’incontro con i giovani economisti e attivisti ad Assisi: “La terra brucia, non possiamo aspettare: cambiamo” (Di sabato 24 settembre 2022) “L’inquinamento che uccide non è solo quello dell’anidride carbonica, anche la diseguaglianza inquina mortalmente il nostro pianeta”. Lo ha detto Papa Francesco ad Assisi, nel corso dell’evento Economy of Francesco in cui ha incontrato diversi giovani economisti, imprenditori e attivisti arrivati da tutto il mondo. Protagonista del discorso di Bergoglio è un’economia che parta dai bisogni delle persone, con l’obiettivo di costruire una nuova “casa comune”. “La nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace”. Secondo il pontefice i giovani sono chiamati a raccogliere un’eredità non facile. Il primo passo è la lotta al cambiamento climatico: “Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) “L’inquinamento che uccide non è solo quello dell’anidride carbonica, anche la diseguaglianza inquina mortalmente il nostro pianeta”. Lo ha dettoad, nel corso dell’evento Economy ofin cui ha incontrato diversi, imprenditori earrivati da tutto il mondo. Protagonista del discorso di Bergoglio è un’economia che parta dai bisogni delle persone, con l’obiettivo di costruire una nuova “casa comune”. “La nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace”. Secondo il pontefice isono chiamati a raccogliere un’eredità non facile. Il primo passo è la lotta al cambiamento climatico: “Non ...

